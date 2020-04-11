شكرا لقرائتكم خبر عن في بولاق والعمرانية والطالبية والوراق.. محافظ الجيزة يقود حملات تعقيم الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التي نفذتها المحافظة، السبت، بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.

وأكد «راشد» أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات اليومية.

وأشار المحافظ إلى استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات الصراف الآلي ATM.

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جاء ذلك خلال متابعة المحافظ الميدانية لأعمال التطهير رفقة اللواء علاء بدران، السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير الطب البيطري.

وأكد المحافظ وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشأت بالمحافظة، واستمرار اعمال التطهير والتعقيم بكافة الاحياء والمراكز والمرافق وعلى مدار الساعة في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا.

وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها، السبت، في حي بولاق الدكرور ناهيا و6 أكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاته الجمل والنزهه ومتفرعاتها حتي ترعه المجنونه والمصرف حتي نزله الدائري والتحرير وترعه صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكه والعشرين والثلاثيني وترعه عبدالعال وفيصل والمساكن حتي حي الهرم.

وشملت الشوارع في حي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والاخلاص والكنيسه حتي شارع عبدالله كامل ومنطقة زهره تكس وطريق ترعة المريوطية والعروبه وترسا والمحولات وعز الدين عمر.

وفي حي الوراق شوارع: طريق النصر والجيش والسنترال والإيمان والتل والعروبة والمعهد الديني وبطيئ الدائري والغاز وترعة السواحل. وفي حي شمال الجيزة تم رش وتطهير عزبه الصاعيده وارض الجمعيه ومدينه الامل وش المطار وعزيز عزت.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقود حملات التطهير والتعقيم لشوارع بولاق والعمرانية والطالبية وجنوب والوراق