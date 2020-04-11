شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بدء صرف الإعانة للعمالة غير المنتظمة من خلال منظومة الشباك الموحد التابعة للبريد المصري لعدد 6342 مواطن بمختلف مدن المحافظة اعتبارًا من غدًا الأحد في ضوء القرارات والإجراءات، التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الآثار المترتبة على أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، إنه تم تحديد بعض المدارس بمختلف مدن المحافظة لصرف تلك الإعانة بجانب بعض مكاتب البريد، وذلك منعاً للتكدس والزحام تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لمكافحة عدوي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المدارس في مدينة رأس غارب (مدرسة الشهيد أحمد العدوي، مكتب بريد بترول غارب، مكتب بريد غارب فرعي ومدينة الغردقة ( مدرسة حسن كامل الابتدائية، مدرسة حسين سعيد، مكتب بريد الغردقة فرعي ومدينة سفاجا ( مدرسة الثانوية بنات، مكتب بريد سفاجا ثان، مكتب بريد سفاجا البلد )، وفي مدينة القصير ( مدرسة النصر الابتدائية، مكتب بريد القصير الرئيسي، مكتب بريد القصير ثان، وفي مدينة مرسي علم ( مكتب بريد مرسي علم)، وفي مدينة الشلاتين (مكتب بريد الشلاتين )، وفي مدينة أبورماد (مكتب بريد أبورماد )، وفي مدينة حلايب (مكتب بريد حلايب).

وأكد المحافظ أن مديرية الأمن ستوفر الحراسة والتأمين على أن تتولي الإدارة العامة للبريد توفير الموظفين وأجهزة الحاسب والطابعات وأجهزة الشبكة اللازمة لعملية الصرف بمختلف مدن المحافظة.