شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: «مشروعك» وفّر 144 فرصة عمل بتمويل 13 مليون جنيه خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» ساهم في توفير 144 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر مارس الماضي بقروض ما يقرب من 13 مليون و484 ألف جنيه، لتنفيذ 105 مشروع متنوع بمدن ومراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، السبت، أن مبادرة «مشروعك» تهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وتشجيع الشباب لإقامة المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للحد من البطالة وخلق فرص عمل لأبناء المحافظة لتمكينهم في المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وأعلن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة «مشروعك» لمدة 6 أشهر على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر، تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.