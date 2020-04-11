شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام دار الإفتاء يُحذر من يمنع دفن ضحايا «كورونا»: سقط في إثم عظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور خالد عمران، أمين عام دار الإفتاء من يمنع دفن ضحايا فيروس «كورونا»، موضحًا أن من يفعل ذلك فقد سقط في إثم عظيم.

وقال الدكتور خالد، خلال مداخلته مع برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، إن رفض الأهالي دفن جثث مرضى «كورونا» شيء غريب على المصريين، مضيفًا: «هذا الفعل يُعاقب عليه الشرع».

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وأكد عمران أن مفتي الجمهورية وضح خلال بيانه أنه لا ينبغي علينا أن نظهر الشماتة لأخواننا لأننا معرضون للابتلاء، كما أن هناك إجراءات من الدولة تجعل الوضع آمنا.

ودعا أمين عام دار الإفتاء، إلى الالتزام والهدوء والاطمئنان لأن هذه الأشياء بقدر الله، واصفا ما حدث بالـ«غوغائية»، وأشار إلى أن ذلك يعد اعتداء واضحا وصارخا على حرمة الموتى، كما أكد أن هذا الأمر يعد شيئًا عظيمًا عند الله.

وأشار إلى أنه لايجوز الاعتراض على دفن الموتي ومن يفعل ذلك آثم ومتعدي، مادامت هناك إجراءات آمنة من وزارة الصحة والدولة.