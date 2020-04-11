نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اليوم السبت، حملة تطهير مكبرة لفرق لتطهير وتعقيم المؤسسات الحكومية وعدد من الشوارع والمواصلات العامة بمدينة المنصورة.

شملت عمليات التطهير والتعقيم مبنى الوحدة المحلية للحى والمكاتب الإدارية، بالإضافة لتعقيم وتطهير المحلات بطول شارع عبدالسلام عارف والسيارات التاكسي والسرفيس المارة بالشارع الرئيسي ومنطقة بوابات قوات الأمن المركزي ومنطقه سوق الخواجات.

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وأكد «الشيخ» أن الحملة تأتى في إطار توجيه الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، باستغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية في تكثيف أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت والمباني الحكومية وأماكن تجمعات المواطنين لتوفير بيئة صحية وآمنة، تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا على مستوى محافظات مصر.

ووجه نائب المحافظ رؤساء حى شرق وغرب بضرورة الإلتزام بتنفيذ حملة النظافة التي أعلن عنها محافظ الدقهلية أوائل الإسبوع الماضي ولمدة شهر لإعادة مدينة المنصورة لمظهرها الحضاري والجمالي .

وأشار إلى أن أيام العطلة هي فرصة مواتية لجميع الأجهزة العاملة في مواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة من ممارسة عملها على اكمل وجه وبلا أية معوقات.

وأكد «الشيخ» على أن هناك متابعة على مدار الساعة من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات التنفيذية والأمنية للتعامل الفورى مع أية طوارئ.

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة

نائب محافظ الدقهلية يقود حملة تطهير بالمؤسسات الحكومية والشوارع والمواصلات العامة