شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الأهالي دفنها.. إطلاق اسم «طبيبة الدقهلية» على مدرسة «شبرا البهو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إطلاق اسم الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف، 64 سنة، ضحية فيروس «كورونا» على مدرسة شبرا البهو الابتدائية، بمركز أجا، ليصبح اسمها مدرسة الدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف الابتدائية، وذلك تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها.

جاء ذلك بعد ساعات من رفض عدد من أهالي القرية دفن الطبيبة بمقابر القرية بحجة إصابتها بفيروس «كورونا»، وتدخل الشرطة لدفنها بالقوة بعد استخدام القنابل المسيلة للدموع.

وأكد محافظ الدقهلية أن الأطباء هم الجيش الابيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير .