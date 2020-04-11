شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية: من رفض دفن الطبيبة المتوفاة بـ«كورونا» قلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، رفض العشرات من أهالي قرية «شبرا البهو» التابعة لمركز أجا، اليوم السبت، دفن الطبيبة «س.ع.ع»، 64 سنة، بمقابر القرية بحجة أنها توفيت اثر إصابتها بـ«كورونا».

وقال «الشيخ»، في تصريح لـ«المصري اليوم»: «قلة من أبناء القرية هي التي اعترضت بسبب قلة الوعى ولكن أغلبية أهالى القرية لم يشاركوا فيما حدث، بل عبروا عن استيائهم منه والتجمعات التي ظهرت كان أغلبها متفرجين».

Advertisements

وأضاف: «لايوجد أي مبرر دينى أو طبى لما حدث، خاصة مع اتباع وزارة الصحة لكل التدابير الاحترازية الوقائية في تكفين ودفن جثث المتوفين بكورونا وجميع الأطباء والمتخصصين أكدوا أنه لا ضرر من دفنهم في المقابر العامة».

وتابع: «قيمنا الدينية والأخلاقية لا تسمح لنا بالتعامل بهذا الشكل مع الوفيات ولا يوجد موانع طبية أو صحية تبرر ماحدث، خاصة أن لدينا كتيبة من الجيش الأبيض بالدقهلية تقوم بواجبها وتعمل بجدية كبيرة في حالات الإصابات أو الوفيات».

وأشار إلى وعى أبناء الدقهلية في التعامل مع فيروس «كورونا»، قائلا: «محافظة الدقهلية تتميز بالوعى الكامل، والأهالى استجابوا لحملات التوعية في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة والمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وجاء ذلك واضحا في أعداد الإصابات».