شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: النظافة سلوك متحضر ومن صلب ديننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن النظافة سلوك متحضر وسمة الدول والأمم والشعوب المتحضرة وهى جزء من صلب ديننا حيث يقول النبى صلى الله عليه: "الطهور شطر الإيمان".

وأضاف "جمعة" فى برنامج حديث الروح على القناة الأولى المصرية، أنه حينما قال صلى الله عليه وسلم للصحابة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلا يا رسول الله فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأول شيئ وهو إسباغ الوضوء على المكاره".

وتابع جمعة: "إذا تحدثنا عن النظافة وغسل اليدين بصفحة خاصة نجد أن الإنسان عندما يتوضأ يغسل يديه فى كل وضوء 6 مرات، حيث يسن أن يبدأ الإنسان الوضوء بغسل اليدين 3 مرات ثم المضمضة 3 مرات ثم الاستنشاق 3 مرات وتسن المبالغة فى المضمضمة ثم غسل الوجه 3 مرات ثم يعود ليغسل اليديين مع المرفقين 3 مرات لليد اليمنى و3 مرات لليد اليسرى، بمعنى أن الإنسان الذى يسبغ الوضوء ويتم الوضوء يغسل يديه 6 مرات فى كل وضوء بل إن العلماء قالوا تخليل الأصابع".

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واستطرد وزير الأوقاف: "ومن السنة أيضا قص الأظافر حتى لا يبقى أى اتساخ بين الظفر واللحم، وإذا واظب الإنسان على سنة النبى صلى الله عليه وسلم يغسل يديه 30 مرة على الأقل يوميا، ونقول على الأقل لأنه قد يحدث ويتوضأ".

وتابع جمعة: "ثم إن النبى صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت، ويسن غسل اليدين قبل وبعد الأكل، يقول الحق سبحانه وتعالى لنبيه:" يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"، ثم ننظف بيوتنا ووأنديتنا وأماكننا العامة وحدائقنا لأن النبي يقول نظفوا أفنيتكم".

واختتم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حديثه قائلاً:"هناك غسل كثير مثل غسل الجمعة والعيدين والجنابة والحائض النفساء والإحرام ومن غسل الميت، وامتدح الله عز وجل أهل مسجد قباء عندما قال سبحانه وتعالى:" فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ"، فالله يحب الطهارة والنظافة ونبينا وديننا حثنا على ذلك".