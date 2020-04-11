شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل 11 عقارا مخالفا بحى السلام أول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت محافظة القاهرة اليوم 11 عقارا مخالفا مقامة بدون ترخيص على جانبى محور ترعة الطوارئ بحي السلام أول بإجمالي 140 عقارا، وذلك لليوم الخامس على التوالى، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة.

وتأتى أعمال الإزالات ضمن خطة الدولة ومحافظة القاهرة لتطوير المناطق العشوائية، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى توفير سكن ملائم لسكان هذه المنطقة، واستكمال محور ترعة الطوارئ بالسلام أول.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر وإزالتها فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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كما دعا المحافظ المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة ١١٤ للإبلاغ عن أآ مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع الي الأحياء للتأكد من التراخيص.

يذكر أنه قد سبق إزالة 75 عشة ومنزل مخالف متعدي علي حرم السكة الحديد بالهايكستب بحي النزهة منذ أيام، وجارى استكمال إزالة 140 عقار علي جانبي محور ترعة الطوارئ ليصبح إجمالي ما تم إزالته ما يزيد عن 215 عقار مخالف بالإضافة إلي ما يتم من ازالات بباقي أحياء المنطقة الشرقية .

ويأتي ذلك في إطار ترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة ، علما بأنه يتم التنسيق على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم .

يذكر أن محور ترعة الطوارئ يصل طوله إلى 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر، والمحور يساهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، خاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائرى بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوى، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوى مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.