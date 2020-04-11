"تطوير مصر" توقع بروتوكول تعاون مع "الأورمان" لإعادة إعمار قرية كفر عبد الخالق فى المنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - د. أحمد شلبى: نؤمن بأهمية تظافر جهود كل قطاعات المجتمع لاتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية على فئات المجتمع المختلفة وعلى الاقتصاد المصري

- د. أحمد شلبى: نساهم فى دعم الدولة المتمثلة فى وزارة الصحة المصرية فى الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره بتمكين الأسر من البقاء فى منازلهم أمنين

- د. أحمد شلبى: تزويد أهالى القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة حتى نهاية شهر رمضان

فى إطار جهود دعم التنمية المجتمعية وقعت شركة تطوير مصر بروتوكول تعاون مع جمعية الأورمان يتم بمقتضاه إعادة إعمار منازل أهالى قرية كفر عبد الخالق فى المنيا فى صعيد مصر، ومدها بالمرافق العامة الأساسية من المياه والكهرباء، إلى جانب تزويد أهالى القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة حتى نهاية شهر رمضان، ويأتى ذلك ضمن مبادرة تطوير مصر الشاملة "بنبى حياة".

وتهدف تطوير مصر من خلال الشراكة إلى وقاية أهالى القرية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، عن طريق تمكين أهالى القرية المستهدفة من تنفيذ الإرشادات الوقائية التى اعلنت عنها منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار المرض، وذلك من خلال إعادة إعمار منازل القرية المتضررة من أحداث السيول الأخيرة، لتمكينهم من البقاء بالمنازل، ذلك إلى جانب مد هذه المنازل بالمرافق العامة الاساسية مثل المياه والكهرباء، وهى الرفاهية التى لا يمتلكونها، كما تشمل الشراكة تزويد أهالى القرية بالمواد الغذائية والمساعدات المادية اللازمة خلال الظروف الحرجة الحالية وحتى نهاية شهر رمضان، كدعم لأسر القرية الذين فقدوا مصدر دخلهم اليومى بسبب ظروف حظر حركة المواطنين، وتشجيعًا على البقاء فى المنزل للحد من الاختلاط والحفاظ على النظافة كإجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر "أن الشراكة الجديدة مع جمعية الأورمان هى ترجمة حقيقية لمشاركة تطوير مصر فى دعم الدولة المتمثلة فى وزارة الصحة المصرية فى الوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، وذلك عن طريق وقاية ودعم الأسر وضمان حياة آمنة ومستقرة لهم." وأضاف " أن تطوير مصر تؤمن بأهمية تظافر جهود كل قطاعات المجتمع لاتخاذ إجراءات جادة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف أثاره السلبية على فئات المجتمع المختلفة وعلى الاقتصاد المصري."

وشدد الرئيس التنفيذى لتطوير مصر على أن الشركة مستمرة فى دعمها للدولة المصرية خلال هذه الاوقات العصيبة، وتحرص فى الوقت نفسه على تشجيع جميع الشركات على القيام بنفس الشيء، سوآءا على الصعيد المجتمعى أو الصعيد العملى والذى يتضمن الاستمرار الشركات فى العمل للحفاظ على البنية التحتية للاقتصاد بما لا يتعارض مع الصحة العامة لموظفى وعاملى الشركات، فلقد حرصت تطوير مصر على ضمان استمرار الأعمال الإنشائية فى المواقع المختلفة لمشاريع الشركة بما يتماشى مع القرارات والتعليمات الوزارية الأخيرة وذلك تأكيدًا على التزام الشركة تجاه عملائها وحرصها على سلامة موظفيها وعامليها وشركائها على حدٍ سواء.

من جانبه أكد المهندس حسام قبانى رئيس جمعية الاورمان بتعاون شركة تطوير مصر مع الأورمان فى دعم الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا فى القرى الاشد فقرا معتبرا أن دور المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومن واقع مسؤوليتها المجتمعية هام جدا فى دعم جهود الدولة وفى قيام المجتمع الأهلى بدوره فى تخطى الشرائح الأكثر احتياج للكوارث والأزمات مثلما نشاهده الآن فى كورونا.

يأتى التعاون بين تطوير مصر وجمعية الاورمان ضمن خطة للمشاركة المجتمعية والمسئولية الاجتماعية، بما يمثل دعوة للجميع القيام بدورهم، كل على قدر ما يستطيع للمساهمة فى الوقاية والتوعية بمخاطر المرض وكيفية التعامل معه، والحد من اثاره السلبية.

ويذكر أن تطوير مصر، هى إحدى أكبر شركات التطوير العقارى فى السوق المحلى، تمكنت خلال زمن قياسى من تحقيق إنجازات هامة ونجاحات كبيرة من خلال مشروعاتها الثلاثة الرائدة فى مصر، وهى المونت-جلالة فى العين السخنة وفوكا باى فى الساحل الشمالى وبلومفيلدز فى مستقبل سيتي.