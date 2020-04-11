​"الحيوانات في نعيم".. شاهد حديقة الحيوان في زمن "كورونا" وغياب الزائرين

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:

رصدت عدسة "الخليج 365" خلو حديقة الحيوانات تقريبًا من الزائرين، في ظل غياب المواطنين أو الرحلات المدرسية في إطار الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

وشهدت الحديقة ظهورًا مكثفًا للأسود والقرود، وغزت القطط شوارع الحديقة ومماراتها، وسط غياب من البشر.