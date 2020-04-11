محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- علاء أحمد:
رصدت عدسة "الخليج 365" خلو حديقة الحيوانات تقريبًا من الزائرين، في ظل غياب المواطنين أو الرحلات المدرسية في إطار الإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
وشهدت الحديقة ظهورًا مكثفًا للأسود والقرود، وغزت القطط شوارع الحديقة ومماراتها، وسط غياب من البشر.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحيوانات في نعيم".. شاهد حديقة الحيوان في زمن "كورونا" وغياب الزائرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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