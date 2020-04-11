متحدث الوزراء يحدد أيام صرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار نادر سعيد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك العديد من الإجراءات لدعم قطاع الصناعة والطيران الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الصناعة بشكل عام لها جهود وافرة من الدولة، حيث تم تقديم عدة حوافز للمصانع وتم إعفاؤهم من سداد الكثير من المستحقات لفترة تصل إلى 6 أشهر إلى حين إزالة الأثار السلبية لفيروس كورونا.

وأضاف "نادر" في تصريحات إعلامية، أن جميع الدول الأن تمر بفترة حرجة تتطلب منهم التدخل لمساعدة صناعاتهم المحلية، موضحًا أنه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، ولمدة أربعة أيام سيتم صرف المرحلة الأولى من تعويضات المتضررين، لكل عامل سجل بياناته للوزراة، مضيفًا إلى الوزارة تقوم بتنقية البيانات حتى لا يتم صرف الأموال على أشخاص لا يستحقوا وأسماء أطفال عمرهم 5 سنوات مسجلين كعمالة غير منتظمة.