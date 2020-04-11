التسليم أول مايو.. التموين تتعاقد على شراء 12 ألف طن زيت طعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في هيئة السلع التموينية، اليوم السبت، على شراء 12 ألف طن زيت طعام صويا خام، إنتاج محلي، من شركات محلية، لتأمين احتياجات البلاد من أرصدة الزيت التمويني على أن يتم تسليم الكميات خلال الفترة من 1 حتى 25 مايو المقبل.
وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، مناقصة رقم 6 لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 مايو 2020.
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