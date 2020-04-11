وزير الأوقاف: احترام حرمة الميت وآدميته مطلب شرعي وإنساني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن احترام حرمة الميت وآدميته وإنسانيته واجب شرعي ووطني وإنساني، محذرًا من الجرأة على حرمة الإنسان حيًا أو ميتًا، أو التعرض لمنع دفنه أو مجرد تعطيل الدفن أو تأخيره، فذلك مناف لكل القيم الدينية والوطنية والأخلاقية والإنسانية.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أنه مرت جنازة على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فهبّ واقفًا، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال (صلى الله عليه وسلم): "أليست نفسًا"، وأكد وزير الأوقاف: "أن هذا أوان التكاتف والتراحم لا التشاحن ولا الأنانية، وأن ديننا يدعونا إلى إغاثة المكروب وتفريج كربه".

وأضاف وزير الأوقاف: "لا شك أن المرض كرب من الكروب التي يحتاج فيها المريض إلى من يعمل إلى تخفيف ألمه الحسي والمعنوي، كما أن أهل الميت في حاجة إلى المواساة والمساعدة لا إلى من يقف في وجوههم أو يزيد من ألمهم، على أن شكر نعمة المعافاة يقتضي مساعدة المكروبين ومواساة المكروبين وإعلاء قيم التراحم وسائر القيم الإنسانية الراقية، ديانة ووطنية وإنسانية".

وأعلن وزير الأوقاف تأييده لما جاء في بيان مفتي الجمهورية حول امتناع بعض الأهالي عن دفن شهداء فيروس الكورونا.