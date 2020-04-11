محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
علق خالد عمران أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على رفض البعض دفن المتوفين بفيروس كورونا، كما حدث في إحدى قرى محافظة الدقهلية، عندما رفض الأهالي دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا.
وقال عمران في تصريحات إعلامية، إن المتوفين بفيروس كورونا لديهم حق التكريم بالدفن في أسرع وقت، مضيفًا أن التكريم بالدفن كفله الشرع وإذا كان الدفن لشهيد أو طبيب ممن يقفون في خط الدفاع الأول للقضاء على فيروس كورونا فهو واجب.
وتابع: "الاعتراض على دفن المتوفين بفيروس كورونا، جريمة وهذا أمر غريب عن المصريين، وهذا الاعتراض عقابه شديد أمام الله، وهو اعتداء صارخ على حرمة الموتى".
وتابع خالد عمران:" وزارة الصحة المصرية أعلنت الإجراءات التي يتم اتباعها في إجراءات الغسل والدفن للحالات المصابة بفيروس كورونا وتوفت".
كانت هذه تفاصيل خبر أمين لجنة الفتوى يوضح موقف الدين من الاعتراض على دفن المتوفين بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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