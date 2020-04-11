نشرة الحوادث المسائية.. التحقيق في منع دفن "طبيبة الدقهلية" ومقتل شاب في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة منع دفن "طبيبة الدقهلية" المتوفاة بـ"كورونا"

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية بسبب "كورونا"

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تفاصيل مقتل شاب في عين شمس برصاصة طائشة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة مقتل مواطن بطلق ناري في عين شمس، أنه تلقى رصاصة طائشة أثناء مشاهدته مشاجرة بين اثنين fمحل سكنه في تمام الثانية من صباح الإثنين الماضي.

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جهود الداخلية لمكافحة تداعيات كورونا (فيديو)

أعلنت وزارة الداخلية، عن جهودها لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، في مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، إضافة إلى مجالي الأمن السياحى والاقتصادي.

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إنعاش خزينة الدولة بـ 2مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مبلغ 32 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.9 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

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"الداخلية" تغلق 1724محل مخالف و209 مركز تعليمي في 7 أيام

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مُكثفة لمواجهة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" .

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مقتل شخص على يد لصين سرقا سيارة أخيه في الهرم

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف لملابسات مقتل أربعيني بطلقات نارية على يد مجهولين بمنطقة الهرم، السبت.

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