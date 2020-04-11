النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة منع دفن "طبيبة الدقهلية" المتوفاة بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض، ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بمحافظة الدقهلية بسبب "كورونا"

وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم السبت، أنها ستعلن عن تفاصيل الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

وكان عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو بالدقهلية تجمعوا؛ لمنع دفن جثة طبيبة توفيت جراء فيروس "كورونا" بمقابر القرية.

وذكر أحد أبناء البلدة أن مواطنين منها اعترضوا سيارة الإسعاف التي تنقل جثمان الطبيبة؛ لمنع دخولها إلى المقابر الخاصة بأهل زوجها؛ لدفنها، ومطالبتهم بأن يوارى الجثمان الثرى بمقابر عائلتها الموجودة في قرية أخرى مجاورة، لكن الشرطة تدخلت وجرى إتمام الدفن وتفريق المعترضين.