شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية» تدعم ألف أسرة من العمالة غير الرسمية للسيدات بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بتنفيذ مبادرة العمالة غير الرسمية لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد بمشاركة عدد 15 جمعية أهلية على مستوى 3 محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) كمرحلة أولى من خلال دعم السيدات في القطاع غير الرسمي بإتاحة فرص عمل آمنة تواجه بها المتغيرات التي يمر بها المجتمع وتقديم برامج حماية ووقائية تحفظهم من الإصابة بالفيروس من خلال تشكيل لجنة مجتمعية الإدارة الأزمة من أعضاء مجالس الإدارات الجمعيات الشريكة والسيدات أنفسهم لدعم هذه الفئةّ.

وقالت الهيئة في بيان، السبت، إن المساعدات بجانب دعم عدد ألف من أسرهم كمرحلة أولى بتوزيع عدد ألف حقيبة تحوي (مستلزمات الوقاية من كحول – صابون – قفازات – ماسك- كلور) على أن يتم دعم فئة السيدات في القطاع غير الرسمي بإتاحة فرص وصولهم للتسجيل على موقع وزارة القوى العمالة من خلال مراكز الموارد الداعمة للسيدات وتسجيل عدد 27475 من السيدات للحصول على منحة الوزارة للعمالة غير المنتظمة.

يذكر أن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، قد أصدر قرارًا بتنفيذ تدخلات سريعة وعاجلة لتوزيع الملابس والطعام بمنطقة الزرايب، نتيجة السيول التي تعرضت لها المنطقة، بجانب دعم صغار المزارعين بالمنيا وبني سويف، بمستلزمات زراعية لأكثر من 250 فدانًا لاسترجاع الحالة الطبيعية لهذه المحاصيل.