شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ «محور سمالوط» بالمنيا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، السبت، جولته التفقدية بصعيد مصر، لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حيث تابع الوزير يرافقه محافظ المنيا معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر بمحافظة المنيا.

يذكر أن تكلفة المحور الإجمالية 1.5 مليار جنيه، وطـوله 24 كم، وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حـارة مـرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه، ويشمل عدد 43 عملاً صناعيًا، منها 30 كوبري تضم (4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبرى و17 نفقًا) لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30.

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وشدد الوزير على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، وتطهير المعدات ومواقع العمل وضرورة ارتداء كافة العاملين الكمامات والكشف الدوري عليهم يوميا بكواشف الحرارة وتوفير الرعاية الصحية الفائقة لهم.

وقال «الوزير» إن هذا المحور سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وأشار إلى أن المحاور التي يتم تنفيذها ستساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، لافتا إلى أنه بدءا من 30/6/2014 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلو متر، لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضيا متكاملا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل، فقد تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري).

وأوضح وزير النقل أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجار تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم عدد (6) محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبوتيج).