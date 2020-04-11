شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع»: نصنع أسرة الرعاية المركزة ومنتجات وقائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنه بحث مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تعظيم الاستفادة من كل الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزيرة شددت على أهمية استمرار الإنتاج من خلال إجراءات تنظيمية داخل المصانع لمنع توقف الإنتاج.

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وتابع التراس، أنه يتم صناعة بعض المكونات والمنتجات التي تدخل في المشروعات القومية الكبرى في مصانع الهيئة، كما تم استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بتعميق الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا من الخارج وتوطينها، لافتا إلى أن الأزمة الحالية أسهمت في زيادة حجم الصناعة وتعميقها، حيث يتم صنع الأسرة اللازمة لغرف العناية المركزة وبعض المنتجات الوقائية.

ولفت إلى أنه يتم دراسة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وبحث إمكانية صناعتها بالمصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع .