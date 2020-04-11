شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تشيد بحملة «أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بحملة التوعية المجتمعية «أوقفوا التنمر.. كورونا مش جريمة»، لوقف التنمر ضد مصابي فيروس «كوفيد 19».

واعربت «مرسي» عن فخرها أن تكون ضمن المشاركات في هذه الحملة المتميزة، كونها تتماشي مع الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم والوطن نتيجية تفشي فيروس كورونا.

ورفضت رئيس المجلس اعتبار الإصابة بالفيروس «وصمة عار» تستدعي البعض معاقبة المصابين بالفيروس ورفض التعامل معهم أو مع المخالطين لهم والتنمر بما أصابهم.