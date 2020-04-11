شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أبوخليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية يوجه رسالة للمصريين بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت إدارة مستشفى أبوخليفة للحجر الصحى بالقنطرة غرب بالإسماعيلية رسالة بالفيديو للمصريين، بعد مشاهد رفض أهالي قرية بالدقهلية دفن جثمان حالة مصابة بفيروس «كورونا».

وقال الدكتور على حطب، مدير المستشفى، إنه لا داعى للخوف إطلاقا من أي حالات مصابة بـ«كورونا» ودفنها في أي مقابر إطلاقا، ويتم اتباع الإجراءات الصحية مع الموتى وفقا للقوانين والتشريعات الدينية الخاصة بالتعامل مع الموتى ويتم تعقيم وتطهير الجثمان وإغلاق كل منافذ يمكن أن يتسرب منها الفيروس وفي أكياس طبية وصناديق محكمة الإغلاق طبيا.

وأضاف أن الوضع تحت السيطرة تماما وأن مصر من أفضل دول العالم طبيا في مكافحة المرض، مطالبا المصريين بعدم الفزع والخوف والسماح بدفن الجثث في أي مقابر تابعة لهم دون خوف لأنه لا يخرج أي جثمان من المستشفى إلا بعد غسله وتكفينه وفق التشريعات الدينية والإسلام، مؤكدا أن رفض الدفن من البعض وقلة غير متفهمة ليس من الدين اطلاقا.

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وقال الدكتور محمد خالد، إخصائى العناية المركزة بالمستشفى، إن كورونا وحش ضعيف ولا يوجد إطلاقا مجال للخوف من الفيروس أو العامل مع الأطباء والتمريض مؤكدا أن المرض تحت السيطرة تماما، وطالب خالد أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالبقاء بمنازلهم والشباب أيضا مؤكدا أن هناك خطأ شائعا بأن الشباب لا يصابون مؤكدا أن المرض يصيب الجميع.

وطالب د محمد جبريل، نائب مدير المستشفى، بأن على المصريين أن يدركو أن الأطباء والتمريض العاملين في الحجر الصحى والعزل الصحى يتم اتخاذ أقصى إجراءات التأمين معهم منددا بتعامل البعض مع الأطباء والتمريض بطريقة غير لائقة.

واكد على غراب، استشارى الصدر بمعهد ناصر بمستشفى أبوخليفة، أن أعراض الكورونا كحة وبرد عادى ويمكن أن يصاب الإنسان به دون أن يشعر مؤكدا أن الوعى والتزام الناس بالبقاء بمنازلهم هام جدا وأن البروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة ممتاز في النتائج مطالبا أي مصاب بأعراض الأنفلونزا بعزل نفسه، وقال إن نسبة الوفايات في مصر قليلة جدا مقارنة بدول العالم.

وحذرت دكتورة رحاب مدير الطوارئ بالمستشفى بالتزام الحظر والبقاء بالمنازل وإكرام الميت بدفنه ولا خوف من دفن الموتى بمقابرهم.