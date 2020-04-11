شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحفيين» تفتح حسابًا لدعم العمالة غير المنتظمة وتساهم فيه بـ100 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نقابة الصحفيين فتح حساب بنكى للتبرع بالنقابة لمن يرغب من أعضائها ومن المنتمين لصناعة الصحافة وغيرهم، تحول حصيلته لصندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة المضارة من أزمة كورونا، وبخاصة المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

وقال بيان صحفي للنقابة، إن القرار يأتي للمساهمة في جهود مواجهة الدولة والمجتمع لتداعيات أزمة فيروس كورونا، وبخاصة العمالة غير المنتظمة وفِي مقدمتها المرتبطة والمتصلة بصناعة الصحافة.

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وأضاف البيان: «كما قرر افتتاح الحساب المشار إليه بمساهمة من النقابة بمبلغ 100 ألف جنيه، يخصم من دعم الأنشطة الوارد لميزانية النقابة، وتكليف أمين الصندوق بمتابعة وتنفيذ إجراءات هذا القرار».

وأعلن نقيب الصحفيين ضياء رشوان، مساهمته شخصيًا بمبلغ 5 آلاف جنيه في هذا الحساب، داعيا كل القادرين من المنتمين لصناعة الصحف وغيرهم للمساهمة في هذا الحساب، كما دعا النقابات المهنية الأخرى في مصر لطرح ما تراه من مبادرات لمواجهة مخاطر وتداعيات أزمة «كورونا».

يذكر أن القرار جاء بإجماع مجلس النقابة، عدا هشام يونس المتقدم باستقالته.