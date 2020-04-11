شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يحذر من التنمر بمرضى وموتى «كورونا»: «خاطرهم كبير عند الله» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من التنمر بمرضى وموتى فيروس «كورونا»، وذلك تعليقا على حادث منع أهالى قرية بالدقهلية دفن طبيبة، قائلا: «لا يجوز هذا.. المريض في أعلى درجات المجاهدة.. وإن صبر عليه دخل في ديوان الصابرين.. ودعاؤه مستجاب وخاطره كبير عند الله».
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «مريض كورونا اذا مات فهو شهيد وفى الجنة، وربنا قال لو عاوز تزورنى زور المريض، هتلاقينى عنده، الناس بتقف امام القدر».
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