شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى عن رافضي دفن موتى «كورونا»: «حد يحارب شهيد؟.. ده ربنا بيقول له أؤمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، منع دفن المواطنين الذين ماتوا إثر إصابتهم بفيروس «كورونا».

وقال الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»: «أنا أفهم إنك تحارب واحد زميلك، عدو، أو لص، لكن حد يحارب شهيد؟، حد مجنون أو عنده عته يقف قدام شهيد، ده ربنا بيقول للشهيد أؤمر».

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وأضاف الجندي، أن من مات بمرضه فهو شهيد، موضحًا: «اسمه المبطون أي بأمراض الباطنة وهو ما جاء ذكره في كتب البخاري ومسلم».

وتابع: «موتى كورونا شهداء، بحسب ما جاء في الأزهر ودار الإفتاء وشيوخ الأزهر، أنا لا أصدق ما حدث، هذه ليست طباعنا، إحنا مش كده».

وأردف: «المحنة اللي تجيلنا في حياتنا أهون من إنها تيجي في أخلاقنا وديننا ومبادئنا وقيمنا».