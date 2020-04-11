شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في منع دفن طبيبة متوفاة بـ«كورونا» في الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام، السبت، بالتحقيق العاجل في واقعة تجمهر البعض ومنعهم دفن طبيبة متوفاة بفيروس «كورونا» بمحافظة الدقهلية.

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وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، السبت، أن النيابة ستعلن تفصيلات الواقعة في بيان لاحق حين انتهاء التحقيقات.

وألقت مباحث الدقهلية، السبت، القبض على 22 شخص من مثيري الشغب بقرية «شبرا البهو» التابعة لمركز أجا، والذين حرضوا الأهالى على التجمهر ومحاولة منع دفن الطبيبة «س.ع.ع»، 64 سنة، والتى توفيت اثر إصابتها بـ«كورونا».

وكان عدد من أهالي القرية تجمهروا أمام المقابر ورفضوا دخول الإسعاف ومنعوا دفن الجثة بالمقابر، وأشعل البعض النيران النيران في أكوام من قش الأرز.