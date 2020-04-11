شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 22 من أهالي «شبرا البهو» رفضوا دفن طبيبة متوفاة بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث الدقهلية، السبت، القبض على 22 شخص من مثيري الشغب بقرية «شبرا البهو» التابعة لمركز أجا، والذين حرضوا الأهالى على التجمهر ومحاولة منع دفن الطبيبة «س.ع.ع»، 64 سنة، والتى توفيت اثر إصابتها بـ«كورونا».

وكان عدد من أهالي القرية تجمهروا أمام المقابر ورفضوا دخول الإسعاف ومنعوا دفن الجثة بالمقابر، وأشعل البعض النيران النيران في أكوام من قش الأرز.

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وانتقلت قوات الشرطة بقيادة اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، والعميد عماد المهدي، مأمور مركز شرطة أجا، إلى القرية واستمرت المفاوضات مع الأهالى لمدة 6 ساعات في محاولة لدفن الجثة وفق الإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي، إلا أن الأهالي رفضوا وزادت أعداد الرافضين وخرجت السيدات بالأواني تصرخ رافضة دخول الجثمان المقابر.

ولجأت الشرطة لاستخدام القنابل المسيلة للدموع لفض تجمهر الأهالى وطاردت العشرات بشوارع القرية وتمكنت من ضبط 28 شخصًا وأخلت سبيل 6 منهم من الأحداث، بينما تم تحرير محضر ضد 22 من مثيرى الشغب بتهمة التحريض على التجمهر واعتراض طريق قوات الأمن والإسعاف.

وقال الدكتور محمد توفيق، طبيب من أهالي قرية ميت العامل، مسقط رأس الطبية، إن ما حدث قلة وعى من بعض الأهالى ولا يجوز شرعا ولا يوجد مانع طبى لدفنها ونسعى حاليا لعمل حملات توعية بين أهالي القرى بعدم وجود موانع طبية من دفن مريض الـ«كورونا»، ولا يمكن انتشار اللفيروس بعد الدفن حيث يتم اتخاذ تدابير احترازية قبل الدفن.