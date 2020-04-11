شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» توفر 1500 بدلة وقاية لمستشفى الحجر الصحي بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية 1500 بدلة طبية وقائية لإدارة مستشفى قها المركزي والحالات المصابة بفيروس كورونا المحولة للمستشفى مساهمة من الشركة وتقديرا للدور الذي يقوم به الأطباء العاملين بمستشفى الحجر الصحي.

قام عدد من العاملين بفرع شركة مياه قها بتقديم البدل الواقية بحضور المهندسة إلهام الدبيس، رئيسة فرع قها، بناء على توجيهات المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

على جانب آخر، تستمر الشركة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة أخطار فيروس كورونا حيث تقوم معدات الشركة برش وتعقيم عدد من مناطق تجمع المواطنين والشوارع بمدن المحافظة، وتم تخصيص عدد من المعدات لتعقيم الشوارع ومناطق التجمعات بصفة دورية ومنتظمة.