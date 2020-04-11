شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يضبط مخالفة تعد على أرض زراعية بنفسه: «نقلَ رئيس الحي بسببها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، السبت، مخالفة تعديات على أراضي زراعية، وقرر إيقاف أعمال بناء مخالفة للقانون في الطريق الرابط ببن مدينتى الأقصر والزينية.

واستدعى المحافظ كلًا من رئيس مدينة الأقصر وقيادات المدينة موجهاً لهم اللوم بسبب عدم متابعتهم، وأمر بنقل رئيس حي شمال مدينة الأقصر المسؤول عن المنطقة إلى مدينة إسنا، لتقاعسه عن العمل، وتحرير محاضر مخالفات زراعية وإشغال طريق وتعديات لصاحب الأرض، والتحفظ على معدات المقاول والعمال، وضبط وإحضار لصاحب الأرض والمقاول.

كما حذر المحافظ جميع قيادات المحافظة من التخاذل أو التقصير في تطبيق القانون بحزم على المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

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وتابع «ألهم» أعمال الإزالة للتعديات على الأرض الزراعية، التي تبلغ مساحتها نحو 500 متر على طريق «نصر الله» بالقرب من محطة كهرباء الكرنك، لحين الانتهاء منها، معنفاً مسئولي مدينة الأقصر بسبب تخاذلهم في تطبيق القانون، متوعدًا المقصرين في أعمال ازالة المخالفات بالعقاب الفوري.

كان محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم قد قام بجولة، صباح السبت، لتفقد عدد من الطرق والشوارع بمدن الأقصر والزينية لمتابعة أعمال الرصف برفقة المهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظ للمشروعات والعقيد أحمد الهواري، رئيس مدينة الزينية، والعقيد حاتم حمدون وكيل إدارة مرور الاقصر.

وأثناء جولته لاحظ المحافظ وجود معدات بناء، فاصدر توجيهاته على الفور بإيقاف التعديات، واستدعي رئيس مدينة الأقصر، ومدير الإدارة الهندسية بالمدينة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة، وتابع أعمال إزالة المخالفة حتى الانتهاء منها.

كما شدد المحافظ على ضرورة إعداد ملف وتقرير يومي من رؤساء المدن عن أعمال الإزالات للتعديات وحصرها بمنتهى الشفافية للوقوف على أنماط المباني الموجودة من مباني وتعديات، تم تحرير محاضر لها وسرعة اتمام الدراسة الأمنية للقيام بحملات الإزالة، محذراً من التهاون في هذا الأمر.