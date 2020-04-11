شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتعقيم ماكينات الـATM ضد «كورونا» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية مبادرة مجتمعية تحت شعار «لأن صحتك تهمنا» لتعقيم ماكينات الصراف الآلى الـATM ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن المبادرة يشارك فيها متطوعون من المديرية للقيام بأعمال تعقيم وتطهير لماكينات الصراف الآلي وتوزيع المواد المطهرة وقفازات وكمامات على المواطنين ومساعدة كبار السن في صرف المعاشات والحفاظ عليهم.

وأوضحت أن التنظيف والتطهير جزء من نهج واسع للوقاية من الأمراض المعدية في المنزل والمدرسة والجامعات، والمؤسسسات والهيئات الشبابية خاصة مع انتشار فيروس كورونا، للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس، حيث تشمل التدابير الأخرى البقاء في المنزل عند المرض.

ولفتت إلى أن المديرية تواصل قوافل مبادرة «اطمن احنا معاك» لحث المواطنين على البقاء في منازلهم حيث قامت مجموعه من شباب انديه التطوع والكشافه والجواله بمراكز شباب الاسكندريه تحمل علم مصر بالسير بعربات تبث أغانى وطنية وتحث المواطنين على البقاء في منازلهم كمرحلة أولى وانطلقت العربات من أمام ديوان عام مديريه الشباب والرياضة مساء أمس في وقت الحظر.