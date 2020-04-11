شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع ممثلي «السياحة» و«الخارجية» لبحث تداعيات أزمة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، السبت، اجتماعًا مع السفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوربية، بمقر وزارة الخارجية في إطار التعاون البناء لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس «كورونا» على قطاع السياحة المصري، وسبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدي شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوربية.

تناول الاجتماع استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق على تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتي يتسنى بدء التحرك في اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات

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وأشاد السفير بدر عبدالعاطي بالدور الحيوي والمحوري الذي تلعبه صناعة السياحة في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تبذل كل جهد ممكن لدعم صناعة السياحة، وأن هناك توجيهات دائمة لوزير الخارجية بتقديم جميع سبل الدعم لصناعة السياحة بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار، وأنه سيتم التحرك لمخاطبة الدول التي تنتمي اليها الشركات المدينة لسداد المستحقات بمجرد تلقي البيانات المطلوبة من القطاع السياحي حول المديونيات المستحقة.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أنه سيتم مخاطبة جميع الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها إلى وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها، موجهًا الشكر لوزارة الخارجية، لسرعة الاستجابة لطلب القطاع السياحي للتدخل لاسترداد تلك المستحقات، مؤكدًا أنها بداية تعاون مثمر بين الجانبين لخدمة اقتصادنا القومي

ومن جانبه، أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أنه وضع تصورًا للتحرك في هذا الملف ثقة في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع، والذي أبدى الوزير النشط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اهتمامًا كبيرًا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه، وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات، مشيرًا إلى أن القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.

وأضاف الشاعر أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير إلى أنها تقترب من مليار دولار لدي الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوربية، وأضاف أن القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تمامًا، ما يستدعي تحصيل جميع المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.