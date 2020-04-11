شكرا لقرائتكم خبر عن 165 مواطنًا وطالبًا بحرينيًا يغادرون مطار القاهرة عائدين إلى بلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر مطار القاهرة، السبت، 165 مواطنًا وطالبًا بحرينيًا كدفعة أولى، عائدين إلى بلادهم، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أبنائها بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وفق توجيهات العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، التي تقوم على تقديم كل سُبل العون لمن يرغب من رعايا المملكة بالعودة إلى الوطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية البحرينية.

وحرص السفير البحريني في القاهرة هشام بن محمد الجودر على الاطمئنان على مواطنيه، ومتابعة سير إجراءات مغادرتهم في مطار القاهرة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

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وقال «الجودر» في تصريحات صحفية، السبت، إن السفارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية، مؤكدًا أن سفارة بلاده بالقاهرة ستقوم بتسيير رحلة أخرى خلال الأيام المقبلة لتسهيل مهمة رجوع عدد آخر من أبناء المملكة الراغبين في العودة إلى البلاد.

وتم الأسبوع الماضي إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمسافرين قبل سفرهم، كما وفرت لهم أدوات الحماية الشخصية من معقمات وكمامات وقفازات طبية.

وسهّلت السفارة البحرينية بالقاهرة خلال الفترة الماضية عودة أعداد كبيرة من المواطنين والطلبة إلى البحرين قبل غلق المجال الجوي المصري.

وتوجه «الجودر» بالشكر إلى «الأشقاء في مصر على تعاونهم في تسهيل رجوع المواطنين البحرينيين للمملكة، وإلى جميع العاملين بالسفارة والقنصلية على جهدهم في تسهيل إجراءات عودة المواطنين، متمنيًا موفور الصحة والسلامة للجميع».