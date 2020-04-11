شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس صلاة أحد الشعانين في وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، صلاة عشية أحد الشعانين من دير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون.

ومن المقرر أن يشارك البابا الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس ورهبان الأديرة الصلاة التي يتم بثها عبر الموقع الرسمي للكنيسة.