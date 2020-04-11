شكرا لقرائتكم خبر عن حجر صحي على 4 منازل بـ«منشية نيازي».. ماذا يحدث في مغاغة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجر الصحي المنزلي لـ4 منازل بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، ضمن التدابير اللازمة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، إن العيادة المتنقلة بدأت اعمالها بالقرية، وعمل تثقيف صحي بواسطة الرائدة الريفية والمراقب الصحي، والتنسيق مع إدارة المتوطنة لتنفيذ أعمال التطهير لمنازل الحالات المؤكدة ومخالطينهم، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة.

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وأضاف أن الفريق الوقائي بالإدارة الصحية يواصل المتابعة اليومية للمخالطين والتأكد من إجراءات العزل المنزلي وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى تحسبا لظهور أعراض الإصابة عليهم.

فيما أكد الدكتور شريف مدحت، مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا، الدفع بسيارة إسعاف مجهزة للتمركز بالوحدة الصحية بكفر صالحين لخدمة أهالي منشية نيازي ولتقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة داخل القرية.

وناشد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع أهالي القرية الالتزام داخل منازلهم حفاظا على سلامتهم، والالتزام بالإجراءات المقدمة من مديرية الصحة حتى الانتهاء من فترة الحجر الصحي، مع تنفيذ الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس.