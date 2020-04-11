شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤمن بيتك من عدوى فيروس كورونا؟.. الرعاية الصحية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الرعاية الصحة إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، عن سلسلة من التعليمات التي يجب اتباعها عند العودة للمنزل للوقاية من عدوى كورونا المستجد.

وشملت التعليمات خلع الحذاء خارج المنزل، بالإضافة إلى خلع الكمامات والكفوف والتخلص منها بطريقة آمنه مع غسيل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية ثم غسل الوجه.

وتضمنت التعليمات خلع الملابس ووضعها جانبا وغسلها بمفردها بحرارة من 60 إلى 70 درجة، كما يجب وضع الأكياس الشرائية لفترة ومن ثم ترتيبها مع الاستمرار في مسح الأسطح وتعقيمها، بالإضافة إلى غسيل المعلبات بالماء والصابون وتعقيم وتنظيف الهواتف الخلوية وغسيل الخضراوات والفاكهة ثم تجفيفها.

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يشار إلى أن قانون نظام التأمين الصحى الشامل (القانون رقم 2 لسنة 2018)، يغطى إلزاميا جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريًا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويُلزِّم الدولة بتقديم خدمات (الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية،وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوراث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل)، ويطبق القانون بشكل تدريجى على المحافظات.

ويقوم نظام التأمين الصحى الشامل الجديد على أساس إلزامى وتكافلى اجتماعى تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين، كما يقوم على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

ويطبق قانون التأمين الصحى الشامل على 6 مراحل حتى حلول عام 2032، بحيث تشمل المرحلة الأولى محافظات (بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية والأقصر، وأسوان)، وهى المرحلة القائمة حالياً والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فعلياً يوم 26 نوفمبر 2019 فى محافظة بورسعيد كخطوة لإرساء دعائم منظومة صحية متكاملة، تشمل أكثر من مائة مليون مصري، وفق أحدث المعايير الدولية.