شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من المصابين بكورونا فى غرف عادية و 9% فى الرعاية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن 91% من المصابين بفيروس كورونا متواجدين فى مستشفيات العزل ويحصلون على رعاية طبية فى غرف عادية بينما 4% في غرف رعاية مركزة ومجهزة بأجهزة تنفس صناعي، و5% في غرف رعاية مركزة بدون جهاز تنفس صناعي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت أن 88% من المصابين بفيروس كورونا يعانون أعراضًا بسيطة، و7% يعانون أعراضًا متوسطة، و3% يعانون أعراضًا حادة، و2% حالتهم حرجة.

يشار إلى إعلان وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق خدمة الرد الآلى عبر تطبيق "واتساب" للرد على الاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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وأوضحت وزارة الصحة، أن تلك الخدمة مجانية وتقدم للمواطنين إجابات حول أهم الاستفسارات عن فيروس كورونا من وزارة الصحة والسكان المصرية على مدار اليوم ، مشيرة إلى أن خدمة رسائل "واتساب" ستكون بمثابة مصدر مركزي للمعلومات الدقيقة والموثوقة التي يتم تحديثها باستمرار حول فيروس كورونا (كوفيد-19) لتوفير استجابات سريعة للمصريين والمقيمين غير المصريين على أرض جمهورية مصر العربية.

وأكدت وزارة الصحة، أنه بمجرد أن يتم حفظ الرقم 01553105105 ضمن جهات الاتصال على الهاتف المحمول أول الدخول إلى ذلك الرابط https://wa.me/201553105105 ثم إرسال كلمة Hi في رسالة على تطبيق "الواتساب"، يمكن البدء في الخدمة، وسوف تظهر بعدها قائمة من الاختيارات يمكن للمستخدم أن يختار من بينها ويستقبل من خلالها الإرشادات اللازمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، بالإضافة إلى روابط من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة للحصول على المزيد من المعلومات.