شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. غدا صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اعتبارا من غد الأحد المقبل لكل من لم يقم بصرف معاشه خلال الـ 10 أيام الأولى من أبريل من منافذ الصرف وفقا لجدول تقسيم المعاشات التى أعلنت عنه وزارة التضامن مسبقا منعا للتزاحم وكإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رئيس الوزراء لرجال الأعمال: احموا العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة

فى ختام جولته اليوم السبت، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، أكد خلالها على أهمية زيارته للمصانع التى تعمل فى محافظتى الشرقية والإسماعيلية فى المناطق الاستثمارية والحرة.

سفير بكين بالقاهرة: مطالبة الصين بالتعويض لا يثير إلا السخرية والاستهزاء

أكد لياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة، أن محاولات تشويه صورة الصين وإلحاق الضرر بمصالحها، لن تنجح، قائلا: "تضرب جذور الصداقة بين الصين ومصر في أعماق التاريخ"، وذلك على خلفية ترويج أقوال مطالبة الصين بتحمل المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا المستجد".

أسامة هيكل: العاملون برئاسة الجمهورية يتبرعوا بـ20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن العاملين برئاسة الجمهورية قرروا التبرع بنسبة 20% من رواتبهم لصندوق تحيا مصر لمده 3 شهور، وقال هيكل - فى تصريح اليوم السبت - أن القرار جاء بمبادرة من العاملين بالرئاسة لصالح العمالة غير المنتظمة الذين تأثرت دخولهم بأزمة فيروس كورونا المستجد.

ناسا تكشف: انخفاض تلوث الهواء بالولايات المتحدة بنسبة 30% بسبب كورونا

كشفت بيانات وكالة ناسا أن تلوث الهواء في المناطق الشمالية الشرقية من الولايات المتحدة انخفض بنسبة 30%، حيث أن الملايين أصبحوا بداخل منازلهم تحت إجراءات الإغلاق بسبب تفشى فيروس كورونا، فتظهر صور الأقمار الصناعية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية انخفاضًا ضخم في ثاني أكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وزير القوى العاملة: بدء صرف منحة الـ500 جنيه الاثنين ورسائل نصية للمستحقين

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء العد التنازلى لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق.

فيديو.. تجمهر المواطنين لمنع دفن طبيبة مصابة بكورونا فى قرية شبرا البهو بالدقهلية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر "فيديوهات" لتجمهر المواطنين فى قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية لمنع دفن جثة طبيبة توفيت بمستشفى العزل فى الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وزير النقل: مستمرون فى تنفيذ المشروعات القومية مع إجراءات الوقاية من كورونا

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير جولة تفقدية اليوم لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الأولى من طريق "القاهرة – أسوان " الصحراوى الغربى، وهى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، حيث يدخل المشروع ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.

العربية للتصنيع: نضع كافة إمكانياتنا لتدبير وتصنيع الاحتياجات لمواجهة آثار كورونا

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، السيدة"نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة، والتى قامت بزيارة للهيئة صباح اليوم على رأس وفد من قيادات الوزارة.

التنمية المحلية: إزالة 5700 حالة تعدٍ على الأراضى تنفيذا لتكليفات الرئيس

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتابع بتقارير دورية الجهود التى تقوم بها كافة المحافظات فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء .

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سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل.. فيديو

اندلع حريق فى مستعمرة جزائية صارمة "سجن" فى شرق سيبيريا على بعد أكثر من 4000 كيلومتر شرقى موسكو، مساء الجمعة، وبحسب المسؤولين، أضرم السجناء النار فى مبانٍ متعددة، وعرضت قناة روسيا اليوم، مقاطع فيديو لاشتعال النيران فى مبنى السجن من قبل السجناء، وتشير التقارير الإعلامية الواردة من منطقة إيركوتسك إلى إصابة حوالى 300 شخص.

الإفتاء: التشاؤم والاستهزاء والتنمر بالمصابين سلوك ذميم منهى عنه شرعا

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن التشاؤم والاستهزاء والتحقير والتنمر بالمصابين والمرضى، سلوك ذميم منهى عنه شرعا، وذلك عقب قيام بعض الأهالى برفض دفن ميت كورونا، وتدخل قوات الأمن لفض تجمهر المعترضين، وتمكين أهل المتوفى بكورونا من دفنه.

الداخلية تضبط قضايا استيلاء على المال العام وكسب غير مشروع بـ1.9 مليار جنيه

وجه قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث شنت شرطة التموين حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 7149 قضية تموينية متنوعة.

المفتى: لا يجوز لأى إنسان أن يحرم أخاه من الدفن ولا التنمر على مصابى كورونا

أصدر الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية بيانا، بشأن تعدد واقائع رفض بعض المواطنين دفن شهداء فيروس كورونا.

جاء فى البيان: قال الله تعالى فى كتابه الكريم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) وهذا التكريم الإلهى وهبه الله للإنسان حتى بعد موته وانتقاله إلى لقاء الله تعالى، لا فرق فى ذلك بين مسلم أوغيره ولا بين غنى أو فقير ولا بين صحيح أو مريض، ومن أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه التعجيلُ بالصلاة عليه وتشييع جنازته ثم دفنه، وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، حتى شاع على ألسنتنا جميعا قول إمام السلف أيوب السختيانى رضى الله عنه : (إكرام الميت دفنه) ويؤيده ما رواه البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال سَمِعْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إلى قَبْرِهِ).

القوات المسلحة تستكمل عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بالقاهرة والإسكندرية

فى إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية.

تقرير بالفيديو يفضح تورط قطر فى شراء مونديال 2022 بالرشاوى

كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت، عن أدلة دامغة تؤكد تورط قطر، ونظام تميم عن دفع الرشاوى لمونديال 2022، وهى التهم التى وجهتها وزارة العدل الأمريكية إلى مسئولين سابقين، فى الفيفا بتلقى رشاوى من أجل حصول الدوحة على بث البطولات الرياضية، واستضافة كأس العالم 2022.

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

أضرار هائلة وأزمات كبرى ترتبت على تفشى وباء كورونا العالمى، فإلى جانب وفاة عشرات الآلاف وإصابة 1.5 مليون شخص بالفيروس القاتل، حلت كوارث اقتصادية ببعض دول وانهارت بعض الصناعات وتوقفت الحياة. ويبقى خطر الفقر والجوع واحدا من أشد الأخطار المترتبة على هذه الجائحة التى اجتاحت العالم.

القوى العاملة تعلن وفاة مصرى آخر في السعودية بكورونا وتتابع مستحقاته

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، يتابع مستحقات المواطن المصري المتوفي بفيروس "كورونا"، السيد جعفر محمد الحسيني، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

ممرضة تشكو التنمر بسبب إصابتها بفيروس كورونا باكية: اتقوا الله فينا.. فيديو

تعرضت ممرضة بمستشفى الصدر بالدقهلية، للتنمر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حكيت بحرقة باكية عن نشر أرقام هواتفها هى وزملائها على السوشيال، وتلقى مكالمات من البعض يتهمهم بأنهم مصدر الوباء والسبب وراء انتشاره.

الداخلية تغلق 209 مراكز تعليمية و1724 محلا لمجابهة كورونا

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث نجحت فى ضبط 5722 قضية تموينية متنوعة، وضبط 52 قضية مقاهى مخالفة، وغلق 209 مكان نشاط تعليمى مخالف، وغلق 1724 محلا مخالفا لقرار الغلق، خلال أسبوع.

كارول سماحة: أعيش مع زوجى المسلم فى مصر وأمارس ديانتى المسيحية بحرية

علقت النجمة اللبنانية كارول سماحة، على الاختلاف الدينى بين البعض، مؤكدة أن الديانتين الإسلامية والمسيحية يصلان إلى القيم السامية من المحبة والتسامح والعطاء، مؤكدة أنها تعيش فى مصر مع زوجها المسلم وليد مصطفى، وتعيش ديانتها المسيحية بحرية تامة، متسائلة: "فما الغاية من الدخول فى متاهات الاختلاف مادام الوصول إلى عمق الحياة واحد؟.

رسميا.. كاف يعلن تأجيل دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية إلى أجل غير مسمي، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.