شكرا لقرائتكم خبر عن الأسوشيتيد برس تكرم ضحايا كورونا: الدكتور اللواح كان "العمود الفقرى" لأسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز وكالة "الأسوشيتيد برس" الأمريكية، إرث الدكتور أحمد اللواح، الذى وافته المنية بعد إصابته بفيروس كورونا، وقالت إنه كان "العمود الفقرى" لأسرته، حيث كان يجمعهم كل أسبوع فى منزله فى مدينة بورسعيد ويرعى أبناء الأسرة الصغار ويسألهم عن آمالهم وأحلامهم.

وأوضحت الوكالة، التى بدأت سلسلة من القصص لتكريم ضحايا الفيروس فى جميع أنحاء العالم، أن الدكتور أحمد أحب جمع العائلة بأكملها كل أسبوع في منزله بحضور والديه وزوجته وأولاده وجميع أشقائه وأطفالهم وأطفال أطفالهم. كان يلعب في كثير من الأحيان مع الأطفال ويسألهم عن آمالهم وأحلامهم.

وفي اجتماعهم الأخير ، قال اللواح ، لابنه محمد ، 13 سنة ، "أريدك أن تكون طبيبا". فوجئت شقيقة اللواح الصغرى مي، وسألته "لماذا ا؟ أنت تقول دائما إن الطب مجال صعب". فرد اللواح: "أريده أن يسلك طريقي ويأخذ مكاني".

وبعد يومين من هذا اللقاء، علم أن المريض الذي كشف عليه في مختبره مصاب بالفيروس التاجي. عزل اللواح نفسه على الفور. في غضون أسبوعين مات الرجل البالغ من العمر 57 عامًا ، تاركًا وراءه عائلة فى حالة ذهول ومجتمع فى حالة حداد.

وقالت مي لوكالة أسوشيتد برس وهى تبكى "أنا لا أعرف كيف ستكون الحياة بدونه. "لقد كان العمود الفقري لعائلتنا. كلنا نسأل بعضنا البعض ، ماذا سنفعل بدونه؟"

وقالت الوكالة إن اللواح هو الابن الأكبر بين سبعة أشقاء ، وكان هو الذي يعتنى بالجميع ، وهو الذي يلجأ إليه الجميع للحصول على المشورة.

بنى والدهم شركة مربحة تستورد السلع المنزلية من الولايات المتحدة وإيطاليا. في السبعينيات والثمانينيات ، كانت بورسعيد مكانًا لكسب المال: مدينة عند مدخل البحر المتوسط ​​لقناة السويس وموقع السوق الحرة ، وهي أسهل نقطة دخول للواردات مع انفتاح الاقتصاد الاشتراكي في مصر منذ فترة طويلة. وكان أحمد بمثابة صديق له أكثر من كونه ابنًا ، حيث كان يسافر معه في رحلات عمل ويساعد في إدارة الأعمال.

كانت العائلة كلها قريبة. يحتوي مبنى العائلة المكون من أربعة طوابق ، في وسط مدينة بورسعيد ، على شقق للأشقاء ، حتى يتمكنوا من البقاء معًا عندما يتزوجون ولديهم أطفالهم.

بالنسبة لمي ، أصغر من أحمد بـ 20 سنة ، كان أحمد مثل الأب. اشترى لها زيًا مدرسيًا عندما كانت طفلة وأخذها في إجازات. في زفافها بكى "كما لو كان والدي ليس أخي". بعد أن أنجبت مي أطفالًا ، شجع أحمد ابنتها على الدراسة فى الجامعة ونصح مي بالسماح لها بدراسة ما تريد.

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وقالت حنين ، إحدى بنات أخواته ، إنه رباها تقريبا حيث كان والداها يعيشان في ليبيا ، وهو الآن يقدم النصح لطفليها.

"نشأ جميع الأطفال تحت إمرته. قالت: "لقد راقبنا جميعاً." "لقد كان الفارس النبيل ، رجل الأخلاق."

ابنة أحمد ، إسراء ، حصلت على درجة الماجستير في النقل البحري ، وهي الآن في الرابعة والعشرين من عمرها ، تعمل في مختبره.

بنى أحمد اسم العائلة في مدينتهم الأم. كان معروفًا جيدًا في المجتمع الطبي ، حيث قام بتدريس علم الأمراض في الجامعة وإدارة مختبره.

قال صديق ، الدكتور أسامة عرفة ، إنه كان يرسل مرضى إلى مختبر اللواح ، وإذا لم يتمكنوا من الدفع ، كان يحلل لهم مجانًا. تبرع بالمال لرعاية الأطفال الأيتام ودعم الأسر الفقيرة. قالت حنين إنها كثيرا ما كانت ترسل جيرانها ، إذا احتاجوا المساعدة ، إلى العم أحمد. قام ببناء مسجدين كعمل خيري.

قال عرفة: "من النادر أن تجد شخصا مثله جميلا ولطيفا". "لقد كان محبوبًا جدًا في بورسعيد".

في آخر مشاركة له على فيسبوك ، مكتوبة من عزلته الذاتية ، ناشد اللواح الناس بالبقاء في المنزل ، موضحا لماذا كان من المهم للغاية إيقاف الفيروس.

وتوفي في الساعات الأولى من يوم 30 مارس.