شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الداخلية تداهم بؤرا إجرامية وتضبط أسلحة ومخدرات وبلطجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد فيديو توجيه وزارة الداخلية حملات مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى "بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، والسحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط خلالها 85 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 4 قطع أسلحة نارية، 6 طلقات مختلفة الأعيرة، وقطعتى سلاح أبيض، و8 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو "1,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 450 جرام لمخدر الحشيش – 210 جرام لمخدر الهيروين"، فضلاً عن تنفيذ 4420 حكم قضائى متنوع، وضبط 771 قضية متنوعة أخرى.

ولاحق قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية حائزي السلاح، ونجح في ضبط 609 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "60 بندقية آلية – 106 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 36 مسدس – 407 فرد محلى الصنع – 873 طلقة مختلفة الأعيرة– 1234 قطعة سلاح أبيض".

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وأسفرت الحملات خلال أسبوع عن تنفيذ 440811 حكم قضائى ، بينها 1705 حكم جناية، و157676 حكم حبس، و218765 غرامة، و62665 مخالفة، فضلاً عن ضبط 19 تشكيل عصابى ، ضموا 61 متهماً ، إرتكبوا 87 حادث سرقة متنوع، وضبط 91 قضية أحداث، وإعادة 31 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 49 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة"، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 65 متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 179877 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها "22597 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 12 قيادة تحت تأثير مخدر ، 2955 موقف عشوائي".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.