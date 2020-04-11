شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جولة رئيس الوزراء للعاشر من رمضان والمنطقة الإستثمارية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الاستثمارية "بيراميدز" لتنمية المناطق الصناعية، بمدينةالعاشر من رمضان، يُرافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وقام رئيس الوزراء بزيارة مصنع "اسكرا اميكو لقياس الطاقة" المملوك لمجموعة السويدي الكتريك، والذي يقوم بانتاجعدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عدداً منالمشروعات المقامة فيها، يُرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

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وحرص رئيس الوزراء على اتباع الاجراءات الوقائية المتبعة، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، حيثخضع ومرافقوه لقياس درجة الحرارة، والتعقيم، وارتدوا الكمامات.

وخلال الجولة التفقدية بالمنطقة، قام رئيس الوزراء بتفقد مصنع شركة برودان، المُختص بتصنیع الملابس الجاھزةللمدارس.

واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، وتمت الإشارة إلى أن مساحة المشروع تبلغ 4 آلاف م ٢، ويقومالمصنع بالتصدیر للمملكة العربیة السعودیة، حيث إنه استثمار سعودي برأس مال ملیون دولار، وتكالیف استثماریةبلغت ملیون دولار. وقد بلغ حجم صادرات الشركة في الربع الأول من عام 2020، حوالي 862ألف دولار، ويقدر حجمالعمالة بنحو 350 عاملاً.

كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة، مصنع شركة امبي انترناشونال، الذي يقوم بتصنیع الملابس الجاھزةوالغزل والنسیج والاقمشة والخیوط