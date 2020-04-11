شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تستكمل عمليات التعقيم والتطهير الوقائى بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التى تكفل وقاية أبناء الشعب المصرى، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية، وذلك أثناء التوقيت الذى يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان العباسية وعدد من الشوراع المحيطة ومسجد النور وبرج مصر للسياحة ومجمع محاكم مجلس الدولة ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ومبنى وزارة الكهرباء والطاقة وجهاز الخدمات العامة وعدد من المرافق الحيوية والمصالح الحكومية التى يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يومياً بالاضافة إلي موقفى النقل الجماعى بالعباسية وألماظة، وذلك من خلال أطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين ، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير واجهات المبانى والأرصفة.

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وفى سياق متصل، قامت عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية والمنشآت العامة بمحافظة الأسكندرية، وكذا سوق الجملة بالحضره بإعتباره مصدر رئيسى لتوزيع الخضروات والفاكهة، ومحطات السكك الحديدية بالإسكندرية، حيث إنها مقصداً للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية ، كما تمت عمليات التطهير الخارجى لمستشفى العجمى التخصصى.





وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت والأماكن الحيوية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد وذلك للحد من إنتشار فيروس كورونا.