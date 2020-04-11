شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..رئيس الوزراء خلال جولته: مصر ستمر من أزمة كورونا على خير بإذن الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ختام جولته اليوم، وقبل مغادرة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تلفزيونية، أكد خلالها على أهمية زيارته للمصانع التي تعمل في محافظتي الشرقية والإسماعيلية في المناطق الاستثمارية والحرة، مُشيراً إلى أن الهدف من الزيارة يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ المصانع لكافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، وكذا استمرار عجلة العمل والإنتاج.

وأكد رئيس الوزراء أن زيارته للمصانع تُعد رسالة لكل المواطنين علي أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها، وضرورة قيام أصحاب الأعمال بإتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين، وإستمرار عجلة نمو الإقتصاد المصري بما يضمن إستقرار وإستدامة النمو في مصر.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم على ضرورة حماية العمالة وخاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو ذات ظروف صحية معينة، وذلك من خلال التخفيف عنهم أو حصولهم على أجازات مدفوعة الأجر، مؤكداً على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال وإستمرارها، قائلاً في هذا الصدد: "إستمرار المسارين معاً بنفس القوة، الانتاج والعمل يستمر، ولكن في نفس الوقت كل الإجراءات الإحترازية والصحية نلتزم بها ، وبإذن الله تمر مصر علي خير من هذه الازمة"، مختتماً تصريحاته بأنه حتي هذه اللحظة السيناريو الحالي يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة.