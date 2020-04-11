ضبط الطرق والأسواق.. تعرف على جهود الداخلية لمكافحة تداعيات كورونا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: أعلنت وزارة الداخلية، عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم السبت، عن جهودها لمكافحة تداعيات أزمة كورونا خلال أسبوع، في مجال حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، إضافة إلى مجالي الأمن السياحى والاقتصادي. للتعرف على تلك الجهود شاهد الفيديو التالي:

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