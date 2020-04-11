"التطوير العقاري": الالتزام بتسليم المشروعات للعملاء في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن تفاصيل اجتماع أعضاء الغرفة عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة تأثير فيروس كورونا على القطاع العقاري وآليات التعامل معه، مؤكدًا تركيز الاجتماع على متابعة التطورات الحالية للقطاع والخروج بـ4 عناصر أساسية تحافظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

وقال شكري، إن الأعضاء اتفقوا على الدعم الكامل من الغرفة وأعضائها للدولة في الإجراءات التي تتخذها للتصدي لفيروس كورونا من خلال المحافظة على العمالة في القطاع بفئاتها المختلفة العاملة بالشركات والمواقع، واستمرار عمل العمالة من موظفين وعمال والتزام الشركات بسداد مرتباتهم في مواعيدها دون أي إخلال.

وتابع: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على الالتزام فى جداول التنفيذ وتسليم المشروعات فى المواعيد المتفق عليها مع العملاء، فالأوضاع الحالية لن تؤثر بأي شكل على جدول التنفيذ والتسليم للعملاء وفقًا للموعد المحدد".

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أشار إلى التنسيق مع شركات المقاولات العاملة فى مواقع المشروعات لاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على العمالة من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة العمالة في المقام الأول ثم الحفاظ على استمرار دوران عجلة التنمية والاقتصاد المحلي.

وأوضح أن الاجتماع تضمن التأكيد على استمرار عمل الشركات ليس لتحقيق مصلحة استثمارية في المقام الأول ولكن لتحقيق المصلحة الوطنية للدولة والتي تتضمن استمرار التنفيذ في المشروعات المختلفة.

وشدد على أهمية الحفاظ على نشاط السوق العقاري واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على قوته خاصة أن القطاع قاطرة الاقتصاد ويتبعه عدد كبير من الصناعات.

وأشار شكري إلى أن الغرفة ستعقد اجتماعًا ثانيًا خلال وقت قريب للوقوف على أى تطورات جديدة وآلية التعامل معها.