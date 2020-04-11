القوات المسلحة: استكمال عمليات التعقيم والتطهير الوقائي في القاهرة والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

في إطار خطة القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، أثناء التوقيت الذي يتم فيه تطبيق حظر تجوال المواطنين لعدم تعطيل الحركة المرورية.

وشملت أعمال التعقيم والتطهير: "ميدان العباسية، عددًا من الشوارع المحيطة، مسجد النور، برج مصر للسياحة، مجمع محاكم مجلس الدولة، محكمة شمال القاهرة الابتدائية، مبنى وزارة الكهرباء والطاقة، جهاز الخدمات العامة، وعددًا من المرافق الحيوية والمصالح الحكومية التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين يوميًا، إضافة إلى موقفي النقل الجماعي بالعباسية وألماظة"، من خلال أطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح المحتمل نقل الفيروس من خلالها للمواطنين، وعربات التعقيم المتحركة المخصصة لأعمال تعقيم وتطهير واجهات المباني والأرصفة.

وفي سياق متصل قامت عناصر الحرب الكيميائية للمنطقة الشمالية العسكرية بعمليات التطهير والتعقيم الوقائى بـ:"الشوارع، الميادين، الطرق الرئيسية، المنشآت العامة بمحافظة الإسكندرية، سوق الجملة بالحضرة باعتباره مصدرًا رئيسيًا؛ لتوزيع الخضروات والفاكهة، محطات السكك الحديدية بالإسكندرية، حيث إنها مقصدٌ للعديد من المسافرين لجميع محافظات الجمهورية، كما تمت عمليات التطهير الخارجى لمستشفى العجمي التخصصي".

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة منذ بداية الأزمة على تطويع عدد ضخم من معدات ومركبات الإدارات التخصصية، بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بأعمال التطهير لأكبر قدر ممكن من المنشآت، والأماكن الحيوية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من الأفراد وذلك للحد من انتشار فيروس "كورونا".