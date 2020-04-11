شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مقدم برامج في «مكملين» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حسام الشوربجي، أحد مقدمي برامج قناة «مكملين»، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، واحتمال إصابة عائلته بالفيروس.

Advertisements

وقال الشوربجي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تواصلت معي الجهات الصحية التركية اليوم، وأخبرتني بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتمال إصابة عائلتي بالفيروس، مع بدء الحجر المنزلي الصحي لمدة 14 يوم، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة الأسرة».

وأضاف: «مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا» و«قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».