شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مقدم برامج في «مكملين» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن حسام الشوربجي، أحد مقدمي برامج قناة «مكملين»، إصابته بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، واحتمال إصابة عائلته بالفيروس.
وقال الشوربجي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تواصلت معي الجهات الصحية التركية اليوم، وأخبرتني بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتمال إصابة عائلتي بالفيروس، مع بدء الحجر المنزلي الصحي لمدة 14 يوم، مع متابعة مستمرة من الجهات المعنية لحالتي وحالة الأسرة».
وأضاف: «مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا» و«قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مقدم برامج في «مكملين» بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.