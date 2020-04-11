شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: تنفيذ 21 قرارًا لإزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن حملات الإزالة للتعديات مستمرة لحين استرداد حق الدولة والشعب، موجهًا الشكر لكل من قام بتقنين وضعه.

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وشدد المحافظ على ضرورة قيام المواطنين بسرعة السداد لوقف الإزالات وتقنين أوضاع المتقاعسين عن السداد.

وأوضح الزملوط أن الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركزي الفرافرة والداخلة قامت بتنفيذ 21 قرارًا لإزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة خلال حملات مكبرة، والتي أسفرت عن استرداد 982 فدان زراعي، وتنفيذ 3 قرارات إزالة مباني لمساحة 419 متر.

وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لملف التعديات على أراضي الدولة من خلال تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.