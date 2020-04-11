شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن الغردقة بسبب عطل مفاجئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انقطع وبشكل مفاجئ التيار الكهربائي عن جميع مناطق وأحياء مدينة الغردقة بالكامل، اليوم السبت، بسبب عطل في المحول الرئيسي بمدينة نجع حمادي والمغذي للمدينة، وتنسق شركة الكهرباء بالبحر الأحمر العمل مع محولات نجع حمادي لإصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى.

وقال مسؤولو قطاع شبكة كهرباء البحر الأحمر، إن التيار الكهربائي انقطع بسبب عطل في المحول الرئيسي المغذي للغردقة والقادم من نجع حمادي، وإنه جاري العمل على إصلاحه من جانب الفنيين في نجع حمادي وسيعود التيار الكهربائي من جديد إلى مدينه الغردقة تدريجيا.