شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات الإزالة على التعديات بجنوب سيناء.. والمحافظ: «لن نتهاون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استمرت حملات إزالة التعديات في جميع مدن جنوب سيناء اليوم الخامس على التوالي، حيث شنت المحافظة حملات إزالة موسعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأحيل المعتدين للنيابة العسكرية طبقا لتعليمات رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء.

وقام مجلس مدينة طور سيناء بإزالة تعديات على أراضي الدولة بقرية الجبيل بمساحة 300 متر، ومنزل بمساحة 150 متر، ومنزل بمساحة 300 متر، ومنزل بمساحة 120 متر، بالإضافة لحظيرة مواشي بقرية الجبيل بمساحة 450 متر.

وأعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون في إزالة التعديات للذين يستغلوا الظروف الراهنة ويقوموا بالتعديات على أراضي الدولة.

حملة لإزالة التعديات بجنوب سيناء

حملة لإزالة التعديات بجنوب سيناء

حملة لإزالة التعديات بجنوب سيناء