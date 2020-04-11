شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المستشفى التعليمي بطنطا: تعقيم وقائي بالعنايات المركزة.. ومسح ذري للمرضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، إنه تم إجراء التعقيم الوقائي بالعنايات المركزة بالمستشفى طبقا للمواصفات القياسية، إلى جانب عمليات التطهير المستمرة يوميا لجميع أقسام ووحدات المستشفى، موضحًا توفير بدل العزل وماسكات عالية الجودة وتعقيمها بالمستشفى التعليمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى.

وأضاف «سليم»، أن هذه المشاركة المجتمعية للمستشفى تأتي في إطار خطة جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع، والدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي، المدير التنفيذي للمستشفيات، لمواجهة أي خطر محتمل في ظل الظروف الراهنة وتوفير أقصى درجات التأمين للفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية وبالتنسيق مع إدارة مكافحه العدوى والترصد بالمستشفيات.

وأضاف مدير المستشفى التعليمي، أنه تم إجراء المسح الذرى البوزيترونى PET SCAN لعدد من مرضي القسم المجانى بالمستشفى استكمالا لمنظومة العلاج الحالي بالمستشفيات الجامعية وتطبيقا للسياسة العامة التي تنتهجها جامعة طنطا في رفع العبء عن كاهل المرضى.